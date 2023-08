Se gosta de autocaravanas tem de ler isto. Se gosta de clássicos também

A Citroën decidiu apresentar a sua autocaravana Type Holidays no Salão de Caravanismo de Düsseldorf, um dos principais eventos mundiais de veículos de lazer, que se iniciou esta sexta, 25 de agosto, e decorre até 3 de setembro.

O veículo combina o icónico Citroën Type H com o mais moderno SpaceTourer, e resulta numa configuração interior que, em breve, estará disponível em toda a rede Citroën.

A Citroën sempre se inspirou na filosofia de liberdade e de partilha, pelo que é natural que reforce o seu compromisso para com este mercado em rápido crescimento, aproveitando as qualidades do SpaceTourer.

Desde a sua fundação, a Citroën é uma marca popular que promove a liberdade de movimentos. A marca possui o know-how para desenvolver modelos práticos, engenhosos e acessíveis que são sinónimo de evasão e de lazer.

A legitimidade reconhecida da Citroën no mundo das viaturas de lazer faz dela um ator chave no mercado: é o segundo maior fornecedor de veículos com motorhome na Europa. A Citroën quis valorizar este património, apresentando um veículo SpaceTourer, mas sob a forma de um Type H, baseado na obra do construtor de carroçarias italiano Caselani, fiel parceiro da Citroën, e que já criou vários estilos de carroçaria neo-retro para modelos Citroën.

O Caravanismo representa uma forma diferente de viajar. Por isso, com um veículo teaser como o Type Holidays, que se destaca de outras propostas, viajar torna-se um verdadeiro prazer. O seu design único, tal como a sua cor cinzenta, prestam homenagem ao lendário Type H da Citroën, o famoso “Tube”.

O design moderno do SpaceTourer convida a viajar de uma forma diferente, sozinho ou acompanhado, livre de todos os constrangimentos. A Citroën já tinha feito algumas incursões iniciais no segmento das autocaravanas em várias ocasiões, com concepts como o Hyphen, o Rip Curl e o The Citroënist. A Citroën pretende, agora, aproveitar este sucesso para expandir a sua atividade no mercado das caravanas, em rápido crescimento. O teaser Type Holidays anuncia um compromisso mais forte da marca através de uma oferta abrangente que estará disponível em toda a rede Citroën.

Este investimento é a resposta a um verdadeiro fenómeno social. Os amantes da liberdade e da natureza, os que gostam de abrir a porta e contemplar uma paisagem fabulosa a partir da sua cama, os que procuram independência, mas ao mesmo tempo não descuram os custos, são muitos os clientes que optam pelas autocaravanas, veículo de transporte de passageiros que pode ir praticamente para todo o lado – tem menos de 2 metros de altura – o que significa que pode entrar nos parques de estacionamento (tanto na cidade como na praia) e ser utilizado no dia a dia, durante todo o ano.

O mercado atual representa cerca de 90.000 veículos novos por ano, na Europa, ou seja, mais de metade das vendas de veículos de lazer. O Caravanismo é muito popular entre os jovens e oferece uma liberdade de deslocação sem restrições, mas com todos os elementos essenciais de conforto necessários e a um custo competitivo.

O Caravanismo também deve o seu sucesso a todos os progressos que têm sido feitos em termos de organização e conforto. Com este veículo, acampar é, agora, algo sofisticado – em linha com a tendência de “glamping”. O Citroën Type Holidays oferece todas as vantagens do Citroën SpaceTourer: espaço, conforto, funcionamento silencioso, duas portas laterais deslizantes para facilitar o acesso e a ventilação, uma janela traseira de abertura independente e muito mais. Tudo o que até quatro pessoas podem necessitar para viajar.

Para equipar a sua autocaravana, a Citroën recorreu à Bravia Mobil, um dos maiores especialistas mundiais. Esta empresa eslovena forneceu ao Citroën Type Holidays todo o equipamento necessário para uma experiência de viagem ideal:

Um tejadilho rebatível que permite ficar de pé no espaço habitável do Citroën Type Holidays e que aloja uma grande cama para duas pessoas na configuração noite.

Um banco corrido de duas filas que se abre para formar uma confortável cama para duas pessoas, totalmente amovível para libertar espaço de arrumação.

Dois bancos dianteiros que giram em direção à zona de estar do veículo.

Uma kitchenette completa (zona de cozinha, lava-loiça, frigorífico)

Uma mesa rebatível para jantar ou trabalhar e vários armários para arrumar os objetos.

Um sistema de aquecimento Webasto para garantir uma temperatura ótima a bordo.

Em exposição de 25 de agosto a 3 de setembro no Salão de Caravanismo de Düsseldorf – o mais internacional dos salões de veículos de lazer – o Citroën Type Holidays promete uma experiência de viagem distinta. Com o seu exterior retro e o seu interior moderno, mostra-se o companheiro ideal para uma viagem com estilo e em total liberdade. Ele anuncia uma gama completa que em breve estará disponível em toda a rede Citroën.