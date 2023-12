Se este Natal andar pelo norte de Portugal…

Uma árvore com 13 metros de altura, um carrossel, encontros com o Pai Natal, trampolins, o Mercadinho de Natal e muito mais são algumas das atrações do WOW em Gaia.

O quarteirão cultural de Vila Nova de Gaia está repleto de luzes e diversões até 7 de janeiro, prometendo agradar a miúdos e graúdos.

As atrações do WOW para a época mais mágica do ano são muitas, fazendo deste umaespécie de pequeno parque temático. Na Praça Central, a par da árvore, há também um carrossel, que promete aquecer até os dias mais frios, estando o espaço preparado também para evitar os transtornos da chuva.

Por aqui, a organização criou ainda um Vale Encantado, onde as crianças podem desfrutar da companhia do Pai Natal. Ao mesmo tempo, vai haver um cantinho dedicado ao cinema, com filmes de época.

Já na Alameda Comercial, junto ao Pink Palace — um dos spots mais instagramáveis do Porto —, vai ser montado um espaço cujo objetivo é assegurar pura diversão, com trampolins, insufláveis, pinturas faciais, entre outras brincadeiras.

Até 16 de dezembro, as atividades concentram-se nas sextas e fins de semana. No entanto, a partir dessa data, a programação natalícia assumirá um caráter diário, com animações itinerantes: carteiros do Pai Natal, malabaristas, gnomos e muito mais.