Se é benfiquista esta notícia pode interessar-lhe

O SLB 48 Madeira, Reserva 5 anos Malvasia, com assinatura do produtor madeirense “Vinhos Barbeito”, pode ser adquirido a partir de agora e promete encantar os apreciadores do Sport Lisboa e Benfica e dos entusiastas de vinhos de alta qualidade.

Com apenas 1000 unidades disponíveis, o SLB 48 Madeira chega ao mercado fruto de uma parceria da Garrafeira Benfica, iniciada há já três anos, com o clube de futebol português e a Super Grapes. Cada garrafa tem o preço de venda ao público de 30,99€. Além deste aguardado SLB 48 Madeira, a Garrafeira Benfica prepara-se para apresentar três novas edições de vinhos sem álcool, um licoroso alentejano e duas edições da Hungria. “Estes lançamentos refletem o compromisso contínuo da Garrafeira Benfica em proporcionar uma experiência vinícola diversificada e de alta qualidade, reforçando e dando continuidade a um projeto inédito nascido num clube de futebol”, adianta Miguel Bento, diretor comercial e marketing do Benfica.

Desde o seu lançamento, em 2021, a Garrafeira Benfica tem-se destacado como o epicentro de uma experiência vinícola única, com mais de 30 referências cuidadosamente selecionadas de diversas regiões vinícolas de Portugal e dos melhores produtores nacionais. “Entre vinhos licorosos, fortificados, brancos, tintos, rosés e espumantes, a garrafeira oferece uma coleção exclusiva que incorpora a paixão e a tradição do Sport Lisboa e Benfica, disponibilizando a todos os apreciadores encarnados e não só de todo o mundo o acesso a vinhos únicos”, refere Cláudio Martins, da Super Grapes. “Tem sido um processo de aprendizagem contínua este projeto da Garrafeira Benfica que vemos crescer em qualidade a cada novo vinho e produtor que chegam. Terminar o ano com um Madeira da Barbeito reforça o nosso propósito de fazer desta Garrafeira um ponto de encontro para todos os apreciadores de vinhos únicos, independentemente da cor clubística”, remata.

O SLB Madeira

A cor dourada e as notas de amêndoas tostadas, mel e madeira fumada enaltecem o requinte e a frescura deste vinho, capaz de conservar os aromas durante vários meses, mesmo após a abertura da garrafa. As uvas que deram origem a este vinho, chegam de vinhas de excelência do Arco de São Jorge, na costa norte da ilha da Madeira. Todo o processo de produção foi meticulosamente pensado, de forma a assegurar um resultado de qualidade, capaz de agradar ao paladar dos mais exigentes enófilos. Um vinho que, além de ter experienciado a interrupção da fermentação através da adição de álcool vínico (96%), estagiou, ainda, em canteiro, em cascos de carvalho francês, pelo período de cinco anos.

O SLB 48 Madeira deve ser servido a uma temperatura de 14/15.ºC e é ideal para servir como digestivo. Acompanha, ainda, bem com queijos e sobremesas, como pudim de caramelo, maracujá e fruta cristalizada. Curiosamente, e ao contrário da maioria dos vinhos existentes no mercado, deve ser mantido sempre na posição vertical.