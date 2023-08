Se anda pelo Alentejo dia 25 há noite branca em Aljustrel

Está a aproximar-se mais uma Noite Branca – Pool Party. Na sexta-feira, dia 25, todos os caminhos vão dar à piscina de Aljustrel.

O evento, que já marca o calendário de verão, contará com a atuação de diversos DJ’s que vão encarregar-se de animar locais e visitantes. Rui Remix, Deelight e RMG – Música para todos (DJ residente) foram os eleitos deste ano.

Os bilhetes podem continuar a ser adquiridos através da Bilheteira Online, nomeadamente em www.bol.pt . Os ingressos poderão, contudo, também ser comprados no local, no dia do evento.