Santiago da Guarda: Uma localidade com memória

Uma visita ao conjunto monumental conhecido por Vila Romana em Santiago da Guarda, no distrito de Leiria, acorda as lembranças do passado. Os vestígios históricos de várias épocas, podem ser admirados no exterior e no pequeno museu situado no interior deste complexo.

Embora a Vila Romana dos séculos IV-V e os seus mosaicos exuberantes tenham sido encontrados no subsolo só no ano 2002, neste espaço vamos encontrar uma torre, um pátio, um pequeno paço e capela que expõe vestígios de outras épocas.

Este edifício só foi considerado monumento desde 1978. Este espaço foi igualmente utilizado no tempo medieval e desempenhou o seu papel no tempo da reconquista cristã.

No pátio e na capela vamos encontrar algumas portas e janelas de estilo manuelino, únicos nesta região também denominada Terras de Sicó. Este sítio foi igualmente residência senhorial dos Condes de Castelo Melhor.

No interior deste complexo, estão expostos painéis com mosaicos admiráveis e vestígios das escavações dos arqueólogos. Desde 2012, inclui uma oficina de arqueologia com o objetivo de realizar trabalhos de restauro e conservação de objetos.

Os turistas, assim como as classes das escolas da região podem visitar este conjunto monumental de terça-feira a domingo. Os bilhetes são muito acessíveis e o pequeno café e produtos regionais expostos na zona da receção são muito convidativos.