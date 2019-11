Santarém apoia produção agrícola

A Câmara de Santarém vai apoiar, no âmbito do Programa “Via Expresso Investidor”, dois investimentos no concelho, um destinado a uma unidade para secagem e embalamento de nozes e outro para cultivo de hortaliças hidropónicas.

A construção da unidade para secar, partir e embalar nozes, promovida por uma empresa que está a plantar olival e nogueiras na freguesia de Alcanhões, vai criar 25 postos de trabalho, refere uma nota do município.

O outro investimento, que vai igualmente criar 25 postos de trabalho, insere-se no “movimento global que repensa a agricultura através da tecnologia como forma de otimizar a produção de alimentos nos centros urbanos”, acrescenta.