Sabe o que são “ligeiros do mato”?

Felgueiras vai acolher a quinta edição do Encontro Nacional Ligeiros do Mato, que irá decorrer nos dias 21, 22 e 23 de julho de 2023.

Após o sucesso das edições anteriores, com destaque para a última realizada em maio de 2022, na qual participaram cerca de 4.500 pessoas entre entusiastas e espectadores, a comunidade dos Ligeiros do Mato volta a reunir-se na freguesia da Pedreira, no concelho de Felgueiras.

Com uma expectativa de cerca de 150 participantes e a ambição de alcançar a marca de 7.000 espetadores, a organização do evento está otimista com a grande procura que tem sido registada este ano. “Já estamos a sentir uma maior afluência em relação ao ano passado”, afirmou Cláudio Coelho.

A comunidade dos Ligeiros do Mato é constituída por entusiastas de todo o país e tem vindo a crescer dia após dia, estando aberta a todos os interessados.

Esta modalidade consiste em utilizar um veículo ligeiro e desfrutar dos seus limites num ambiente controlado e seguro, repleto de obstáculos e desafios variados.