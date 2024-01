Sabe o que é a Chambre des salariés Luxembourg?

A Chambre des salariés Luxembourg (CSL) defende os interesses de mais de 600 000 afiliados. Emite pareceres sobre projetos de lei e realiza análises socioeconómicas, além de nomear representantes junto dos organismos da Segurança Social, do Tribunal do Trabalho e de vários órgãos consultivos.

Desta forma, defende a sua qualidade de vida, o seu poder de compra, os seus direitos e as suas conquistas sociais.

A CSL edita e disponibiliza obras temáticas sobre o direito do trabalho, a segurança social, a fiscalidade e o bem-estar no trabalho. Disponibiliza publicações relacionadas com temas socioeconómicos e elabora tomadas de posição que contribuem para os debates socioeconómicos no Luxemburgo.

A CSL participa na organização da formação profissional inicial. Na encruzilhada da formação inicial, da formação contínua e do mundo do trabalho, o Luxembourg Lifelong Learning Centre (LLLC), o centro de formação contínua da CSL, propõe uma oferta de formação contínua adaptada às necessidades e aspirações dos trabalhadores.

Em março todos os profissionais que trabalham ou trabalharam no Luxemburgo vão ser chamados a escolher os seus representantes na CSL.

As eleições sociais realizam-se de cinco em cinco anos. Nesta ocasião, os trabalhadores votam para eleger os membros das delegações do pessoal nas respetivas empresas, bem como os membros da CSL a nível nacional.