Ryanair transportou 17,4 milhões de passageiros em setembro

A Rede Global da Diáspora Portuguesa, a Fundação AEP e a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, com o apoio da AICEP - Portugal Global, do Vice-Consulado de Portugal em Fortaleza, das Comunidades Portuguesas, da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil e Câmara Brasil Portugal no Ceará, realizaram esta segunda-feira um evento de apresentação da região do Tâmega e Sousa. Durante o evento, a comitiva do Douro, Tâmega e Sousa compartilhou informações sobre as oportunidades de investimento na região e as facilidades disponíveis para empresários que desejam estabelecer-se nessa comunidade intermunicipal. Os...