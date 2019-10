Rui Rio vai chutar as canelas

Rui Rio vai optar por uma forma persistente de desgastar António Costa, tendo com esse propósito escolhido a presidência parlamentar do seu Partido – o PPD/PSD.

Dá-lhe mais visibilidade e o forte apoio do seu núcleo duro dar-lhe-á confiança ou ânimo, com um certo populismo que mostra no Debate do Programa do Governo.

Sim. Vai fazê-lo bem assessorado, fará brilharetes e vai ganhar ou se quisermos recuperar a confiança dos críticos, coisa que recuperou, pouco, mas recuperou desde as Europeias em 26 de Maio. Não pelos resultados, mas por estratégias que as “direitas” têm – já tenho referido isso – bem conseguidas, que é unir-se ou silenciar-se, contrariamente às “esquerdas” e agora mesmo as “esquerdas desunidas”.

Desunidas, por enquanto.

Aquilo que poderia ser Rui Rio visitar o Parlamento e sair de cena, vai ter exactamente o efeito contrário. Os seus estrategas, a sua equipa e até os militantes, contagiando progressivamente os simpatizantes, e Costa – o primeiro, terá que se ater, nomeadamente com umas caneleirazinhas porque terá todo um PPD/PSD permanentemente a roer-lhe as respectivas canelas.

Digo-o sem ironia, e aquilo, sim, é eufemisticamente mas é a realidade. Outra realidade é que o PPD/PSD vai recuperar a simpatia – não sei se até a confiança de vários portugueses.

Rio deu sinal frontal ao vaticinar um mandato governativo incompleto. Parece-me muito pouco elegante. Pouco democrático, quiçá, pouco social-democrático, mas são efeitos de mau perdedor e sinal de coesão.

(Não pratico deliberadamente o chamado Acordo Ortográfico)