Rúben Dias no onze do ano da IFFHS

O internacional português Rúben Dias, do Manchester City, integra o ‘onze’ do ano 2023 da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). O central formado no Benfica, de 26 anos, é o único luso no sistema de 3x4x3 e tem a companhia dos colegas de equipa Ederson, Rodri, Kevin De Bruyne e Erling Haaland.

A equipa é ainda composta por Alphonso Davies, Kim Min-Jae e Harry Kane, todos dos alemães do Bayern de Munique, Lionel Messi, dos norte-americanos do Inter Miami, Jude Bellingham, dos espanhóis do Real Madrid, e Kylian Mbappé, dos franceses do Paris Saint-Germain.

Rúben Dias, que cumpre a quarta temporada nos ‘citizens’, ao lado do compatriota Bernardo Silva, conquistou em 2023 a Liga Inglesa, a Liga dos Campeões, a Taça de Inglaterra e, já na presente temporada, o Mundial de clubes.