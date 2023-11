Responsabilidade e rejeição da vitimização. Palestra no Porto explica-lhe tudo

Esta quinta-feira, 23 de novembro, pelas 21h30, o Teatro Sá da Bandeira no Porto, recebe a última palestra para o público, do psicólogo clínico e professor universitário português Ivandro Soares Monteiro.

Neste evento inspirador e motivacional, sobre responsabilidade individual e rejeição do lugar de vítima, aberto à população em geral pela primeira vez num espaço público com bilhetes na Ticketline, Agências Abreu, Wortene Teatro Sá da Bandeira.

Entrevistado pelo BOM DIA, Ivandro Soares Monteiro diz-nos que “se gosta do meu colega Jordan Peterson, ou do psiquiatra brasileiro Augusto Cury, ou filósofo Mário Sérgio Cortella, vai gostar com certeza desta palestra no Porto. Vamos falar sobre estudos científicos que vão ajudar a dar sentido ao sofrimento que a vida traz, nas suas transições, conflitos, lutos, perdas e momentos de sensibilidade que todos temos e precisamos aprender com eles.”

O psicólogo e regular colunista do BOM DIA, considera que “dadas as vulnerabilidades do mundo atual, com tanta informação disponível do que se passa no mundo à nossa volta, importa ganhar uma visão mais responsável para o que fazer com os problemas, pelo que este evento acontece no tempo certo”.

Este evento conta com momentos musicais da guitarra portuguesa do Carlos Semedo, e uma segunda parte com perguntas e respostas com a audiência, moderada pelo jornalista e fundador do jornal BOM DIA, Raúl Reis, finalizando com um momento de networking com os parceiros, sponsors e media, para além do Meet & Greet do Autor do evento e do livro (já em segunda edição) sobre o tema.

Este evento conta com os sponsors, apoios e media partners EME Saúde | API | CROWE PT | Glaciar Editora | Mais Negócio Portugal | BOM DIA | Agência Incomparáveis

Os bilhetes estão à venda na Ticketline.