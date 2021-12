Remisson Aniceto lança “O riso do Rei”

O colunista do BOM DIA, o brasileiro Remisson Aniceto, acaba de lançar o livro infantil “O riso do Rei”.

É uma obra “colorida, em papel de primeiríssima qualidade. Os originais foram revisados, preparados e diagramados pelo professor Edson Otero, que mora em Espanha”, disse o escritor.

“Imagine se você morasse (ou você mora?) em um país onde ninguém pudesse ser feliz?”, assim se apresenta a nova obra de Remisson Aniceto que imaginou um “um lugar onde todos fossem obrigados a se manter sempre sérios, escondendo o riso e disfarçando a alegria, com medo se serem multados e presos”.

Nesse reino muito distante, por ordem sumária do rei, todos os súbditos não podiam sorrir nem abraçar-se, vivendo tristonhos e amedrontados. “Quem desrespeitasse, manifestando qualquer sinal de alegria, era severamente punido pelo carrancudo soberano, que também não conseguia sorrir nem abraçar, sem saber que, desde o seu nascimento, ele era vítima de uma maldição que somente a descoberta do amor poderia libertá-lo”, explica o autor.

“A proibição do riso, conforme descrita por Remisson neste ‘O riso do Rei’, pode expressar os diversos conflitos que a nossa sociedade tem vivenciado atualmente: a insegurança, o medo, o preconceito, a culpa, a inveja, o ódio, o consumismo desenfreado, as falsas aparências e muitos outros pontos negativos que têm causado tantos sofrimentos às pessoas. Em contrapartida, a simplicidade, o respeito, a solidariedade, o otimismo, a tolerância às diferenças podem contribuir muito para conseguirmos superar as adversidades e voltarmos a sorrir e ser felizes”, afirma Sonia Maria Lima Teixeira sobre a obra de Remisson Aniceto editada pela Coralina.