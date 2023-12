Como descrever o caminho virado para dentro, para a aprendizagem do silêncio?

Como cristalizar em poesia a exaltação dos dias. A consciência absoluta do efémero, a avassaladora verdade da existência.

De tantas e tão intensas emoções vividas ao longo do ano, intensifica-se a certeza de que sem amor nada resiste. A compreensão desta verdade faz- se dia a dia, lentamente, entre acertos e desacertos.

As palavras persistência, coragem, resiliência, aceitação são as que mais ressoam nas horas mais sombrias. Há, ainda, o surgimento do inesperado. E há uma luz a vingar quando tudo parece escurecer ao redor.

São Gonçalves