Rede Global e Tâmega e Sousa concluíram “missão de sucesso” ao Brasil

A Missão Internacional de promoção e captação de investimento junto da Diáspora Portuguesa, promovida pela Fundação AEP, no âmbito da Rede Global da Diáspora, em consórcio com a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, “foi um sucesso”, pode ler-se em comunicado da Rede Global.

A missão, que iniciou em Fortaleza, na Federação das Indústrias do Estado do Ceará, e passou por São Paulo e Rio de Janeiro, contando com a participação de uma delegação institucional da região do Douro, Tâmega e Sousa, liderada pelo presidente do Conselho Intermunicipal da CIM do Tâmega e Sousa, Pedro Machado.

Todas as ações do programa foram acompanhadas pela rede consular, designadamente, o Vice-Consulado de Fortaleza e dos consulados de São Paulo e do Rio de Janeiro, representantes das Câmaras de Comércio Portuguesas no Brasil, dos governos dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, do delegado da AICEP e conselheiros da diáspora.