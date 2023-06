Rede Global da Diáspora em Pau e Toulouse

Depois de uma visita à comunidade portuguesa em Andorra, Paulo Dinis, da Rede Global da Diáspora e diretor executivo da Fundação AEP, esteve em Pau e Toulouse, no sudoeste de França, para uma série de ações de promoção daquela rede.

A Rede Global da Diáspora foi recebida pelo cônsul de Portugal em Toulouse, Miguel Rita. “Houve oportunidade para falar sobre a área consular do posto consular e de futuros projecto para incrementação da Rede Global da Diáspora”, disse ao BOM DIA Paulo Dinis que lidera uma delegação que integra Vítor Oliveira, presidente do Business Development Group France Portugal e Pedro Morgado, em representação do Banco Santander.

O Instituto de Lingua e Cultura Lusófonas, localizado em Toulouse, também acolheu a Rede Global da Diáspora nas suas instalações no centro da cidade. A instituição é protocolada do Instituto Camões, e liderada por Maria Graux. A responsável explicou que recebe “anualmente centenas de alunos para aprender as duas línguas, às quais se dedica na aprendizagem, a portuguesa e a francesa”.

Para terminar o roadshow por França, a Rede Global da Diáspora foi conhecer a Cancé, que fica em Nay, na zona dos Pirineus Orientais. Este grupo metalomecânico tem uma delegação no Carregal do Sal, com cerca de 50 colaboradores.

A comitiva teve um encontro com a cônsul honorária de Portugal em Pau, Anne Marie Mouchet, e realizou uma apresentação pública da Rede Global da Diaspora e das ferramentas que coloca ao dispor das empresas e do público em geral. Seguiu-se um jantar com empresários no International Portugal Business Club.

Para fazer parte da Rede Global da Diáspora pode inscrever-se gratuitamente. A rede é um projeto da Fundação AEP.