Realizou-se o primeiro voo com combustíveis sustentáveis

O primeiro voo, entre Londres e Nova Iorque, movido inteiramente por combustíveis sustentáveis ocorreu na passada terça-feira. Foi operado por um Boeing 787 da companhia aérea britânica Virgin Atlantic.

A viagem durou aproximadamente nove horas e tratou-se de um voo “alimentado 100% com os chamados combustíveis sustentáveis em ambos os motores, por uma companhia aérea comercial, numa rota de longo alcance”, afirmou a companhia aérea em comunicado.

A bordo sabe-se que não iam passageiros, por isso não se tratou de um voo comercial. Quem esteve presente e “muito orgulhoso de estar a bordo” foi o fundador da companhia, Richard Branson.

“Produzidos a partir de óleos usados, resíduos de madeira ou algas, os combustíveis de aviação sustentáveis (SAF) podem ser usados como complemento ao querosene (até 50%) nas aeronaves atuais. São considerados a principal aposta para a descarbonização do setor nas próximas décadas, mas a sua produção ainda é incipiente e muito cara”, lê-se no Jornal de Notícias.

No entanto, a associação ambiental Stay Grounded refere que “embora a atenção do mundo esteja focada num voo, há 100 mil por dia que usam combustíveis fósseis”. E acrescenta que “os substitutos são apenas uma gota no oceano de hidrocarbonetos”.