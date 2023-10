“Quero muito ganhar um título pelo meu país”

Rúben Dias atingiu recentemente a marca dos 50 jogos pela seleção nacional. Contudo, ambiciona outros tantos, de preferência com um título internacional. “Quero muito fazer mais 50 pelo menos e quero muito ganhar um título importante pelo meu país. Quando nós terminarmos a carreira, tudo o que nós fizermos pelos nossos clubes será sempre extraordinário e serão memórias que nós não vamos esquecer, mas o pouco que consigamos fazer pelo nosso país, isso é eterno”, disse o internacional português, na estreia do podcast 1 PARA 1 apresentado por Pedro Pinto.

Na última temporada, ao serviço do Manchester City, o defesa central de 26 anos venceu a Liga dos Campeões, Premier League, FA Cup, conquistou recentemente a Supertaça Europeia e pode ainda ganhar o Mundial de Clubes. Este poderá ser, portanto, o melhor ano da carreira até ao momento, “Se será o meu melhor ou não, não sei. Ninguém sabe. Mas sem dúvida é um ano muito especial e é um ano que dificilmente vou esquecer”, referiu Rúben Dias destacando a conquista da Liga dos Campeões como algo único. “Aqueles 30 segundos. O momento entre o apito final, até correr para o outro lado e desfalecer no chão porque gastaste toda a energia que tu tinhas. E nem sabes se hás de chorar, se hás de sorrir, se hás de abraçar, se hás de cair no chão. Se eu tenho que escolher é o momento que eu não sei e que eu gostaria que toda a gente pudesse viver uma vez na vida”.

Até chegar aos momentos de glória, a caminhada de Rúben Dias foi longa. Mas com a convicção de que iria chegar onde sempre ambicionou. Sobretudo na transição do futebol de formação para a equipa principal do Benfica. “Lembro-me numa altura, um treinador, com o qual eu me dou muito bem, perguntar-me: ‘Se fores para a equipa principal fazer pré-época, perfeito. Mas se não fores, onde é que tu ponderarias ir?’. E eu na altura, como é óbvio, ouvi mas pessoalmente eu fiquei a pensar: ‘Olha lá, mas tu pensas que estás a falar com quem? Eu vou para a equipa principal, amigo!’.

Ao longo desta caminhada, o internacional português dos citizens foi criando amizades com vários companheiros. Mas a relação com Bernardo Silva destaca-se. “É um conforto no dia-a-dia. É um prazer poder tê-lo aqui comigo. Eu sou o segurança dele. Sou um segurança que às vezes também é um bocado abusivo. Ele quando precisa, vem para o pé de mim e eu dou-lhe a cobertura que ele precisa”.

Mas também fora do futebol, Rúben Dias tem uma conhecida amizade com o ator José Condessa, onde dois mundos diferentes – mas bastante semelhantes – se cruzam. “Acabámos por criar uma boa ligação e ele também é alentejano como eu. Tenho uma costela também. E foi bom. E é bom poder de certa forma partilhar as curiosidades daquilo que é o meu mundo, as curiosidades daquilo que é o mundo dele. Porque ao final de contas são mundos diferentes, mas com coisas muito parecidas, com muitos detalhes muito parecidos”.