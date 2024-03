Quer umas UGG para o verão?

Para a primavera-verão de 2024, a UGG, marca de moda e lifestyle global, apresenta o segundo capítulo de sua campanha sazonal Feels Like UGG com a coleção Venture Daze, projetada para quem gosta de explorar e expressar-se com ousadia através da moda.

Inspirando-se no design das sandálias icónicas Tasman, e mantendo o ADN que distingue a marca norte-americana, a coleção Venture Daze apresenta dois estilos híbridos e elegantes para todos os géneros, criados com materiais responsáveis e biodegradáveis, como a EVA em cana-de-açúcar e a camurça com origem em fornecedores focados em criar produções sustentáveis e certificadas pela Leather Working Group.

Os dois estilos destacam a versatilidade da moda desportiva e a importância do movimento associado a um estilo descontraído, seja de dia ou de noite.

Os modelos da coleção incluem uma nova sola de pneu que junta o conforto característico da UGG a uma estética marcante e moderna, para uma sensação sem precedentes.