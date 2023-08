Quer participar nas vindimas da Tapada de Coelheiros?

De 17 de agosto a 18 de setembro será possível acompanhar e experimentar todas as fases da vindima na Tapada de Coelheiros. A visita inicia-se no campo e os destaques do programa de vindimas de 2023 inclui:

– Análise da maturação: Observar e compreender os diferentes estados de maturação da uva e quais a propriedades e níveis ideais para dar início à recolha das uvas. Aprender com a experiente equipa da Tapada de Coelheiros as sutilezas que influenciam as características do vinho.

– Passeio de jipe: Tour pela propriedade, onde poderá observar parte da fauna e flora da Tapada de Coelheiros, assim como alguns dos métodos que promovem a agricultura biológica e sustentável, pela qual a produtora é reconhecida.

– Visita à adega: Observar e conhecer a “tela em branco” do enólogo Luís Patrão, assim como os segredos que estão na base da vinificação dos vinhos.

– Prova de vinhos: Para terminar e relaxar, uma prova de 5 vinhos harmonizada com uma tábua de petiscos e produtos típicos da região.

“É cada vez mais importante dar a conhecer, todos os processos e práticas inerentes à produção do vinho. Acreditamos que é fundamental entender a origem das coisas e com este programa de vindimas teremos mais uma oportunidade de partilhar com quem nos visita, o detalhado trabalho que é feito na vinha e na Tapada em geral, e como tudo se reinicia na adega a cada ano. Na Tapada de Coelheiros primamos o respeito pela natureza e isso ajuda-nos a seguir o caminho certo.” – afirma João Raposeira, responsável pelo campo e ecossistemas.

Este programa tem um valor de 70€ por pessoa e está disponível entre 17 de agosto e 18 de setembro.

As reservas estão agora abertas, e as vagas são limitadas. Não perca esta extraordinária oportunidade de vivenciar a alma e a dedicação da produção do icónico vinho da Tapada de Coelheiros.

As marcações prévias são obrigatórias e podem ser efetuadas através do email *protected email* , telefone 266 470 000 ou WhatsApp +351 927 324 551.

Para além deste programa, a Tapada de Coelheiros disponibiliza outras experiências, também elas disponíveis para consulta no site www.tapadadecoelheiros.pt

Sobre a Tapada de Coelheiros

Propriedade que produz vinhos de qualidade no Alentejo desde 1991. Localizada na Igrejinha, concelho de Arraiolos, partilha a filosofia da arte dos famosos tapetes artesanais.

A Tapada é um quadro clássico da paisagem alentejana, preservando as culturas tradicionais da região e o equilíbrio do ecossistema com um grande foco na sustentabilidade ambiental e em práticas de agricultura biológica e regenerativa. Inserida na região demarcada do Alentejo. O território estende-se ao longo de cerca 800ha, entre os quais 50ha de vinha em modo de produção biológica, 40ha de pomar e uma vasta área de montado onde pastam livremente ovelhas, veados e gamos. A riqueza da sua biodiversidade inclui ainda uma parte de olival e outros animais como patos, lebres e coelhos.