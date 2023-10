Quer comprar casa em Guimarães?

A Garcia Garcia, construtora portuguesa, investe num novo empreendimento habitacional, o Couros Residences, localizado na zona de Couros, extensão do Centro Histórico de Guimarães e que recentemente entrou para a lista do Património Mundial da UNESCO. Sofisticado e impactante, o novo empreendimento será uma referência no centro da cidade.

Este novo projeto residencial de Design & Build da Garcia Garcia, comercializado em exclusivo pela dipe, encontra-se em fase final de construção, estando previsto a sua conclusão para o início do segundo trimestre de 2024. O andar modelo do empreendimento já está pronto a receber visitas.

Enquadrado entre a Avenida D. João IV e a Rua da Ramada, epicentro do charme da histórica cidade de Guimarães, o Couros Residences é composto por 47 apartamentos de tipologias T1 a T4, preparados para o estilo de vida contemporâneo. Com preços a partir de 200 mil euros, o edifício conta com jardim privado, sala de eventos, espaço de reuniões e coworking, amplas varandas e terraços.

“Este é um projeto diferenciador, desenvolvido e construído com os mais elevados padrões de qualidade”, salienta Miguel Garcia, administrador da Garcia Garcia. Para o responsável, o foco na sustentabilidade “é mais do que um simples conceito, é um compromisso assumido. Materiais sustentáveis, isolamento térmico e sistemas avançados de eficiência energética foram incorporados de forma a garantirem um impacto ambiental reduzido. Além disso, as tecnologias inteligentes integradas permitem o controlo de vários parâmetros da habitação, transportando cada apartamento para um novo nível”.

Diogo Baptista Antunes, CEO da dipe, salienta a elevada procura registada desde o lançamento oficial do empreendimento. “Sabíamos que, pela localização singular, apenas a 200 metros do Largo da Oliveira, o Couros Residences despertaria muita curiosidade. Posto isto, não estamos surpreendidos, mas registamos com muito agrado a evolução do número de vendas nesta fase inicial de comercialização”.

Numa altura em que a obra do Couros Residences avança a bom ritmo, os potenciais compradores já podem visitar o andar modelo do empreendimento, um projeto idealizado pela “5 Janelas”, conceituada empresa de design de interiores.

“Este projeto reflete a personalidade crítica, visionária e perfecionista da “5 Janelas”, num espaço pensado ao pormenor e com máxima atenção a cada detalhe, capazes de proporcionar experiências sensoriais a todos os níveis”, explica Francisco Neves, fundador e designer da empresa vimaranense.

Especializada no design and build de edifícios de todo o tipo, a Garcia Garcia tem vindo a reforçar a sua atuação em áreas como o hospitality e a construção residencial.