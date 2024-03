“Quatro deputados não chegam para representar condignamente os emigrantes”

A participação eleitoral dos portugueses no estrangeiro continua a subir a cada eleição, tendo atingido um valor recorde de 333,520 votos,um aumento de 91,9% relativamente às eleições de 2022. “Contudo, a anulação de 36,68% dos votos ensombra estas eleições, é um descrédito democrático nos 50 anos do 25 de abril – e indigna as comunidades portuguesas”, afirma o movimento TSP – Também Somos Portugueses”.

Segundo esta organização de emigrantes, “em 2022, no rescaldo da repetição das eleições no círculo da Europa, ouvimos responsáveis políticos dizer que a prioridade na Assembleia da República seria a alteração das leis eleitorais. Nada aconteceu”, lamenta TSP, em comunicado enviado ao BOM DIA

A TSP espera uma alternativa à cópia do cartão de cidadão, pede uma campanha alargada de correção das moradas, e lamenta que não se tenham iniciado os testes do voto digital (voto eletrónico remoto), que considera ser a “solução preconizada pela maioria dos portugueses no estrangeiro”.

A “TSP – Também somos portugueses” exige do futuro governo, dos partidos, dos deputados eleitos para a Assembleia da República que reforcem a democracia implementando estas mudanças, e aumentando a representatividade dos portugueses que vivem no estrangeiro na Assembleia da República.

“Nesta eleição, cada 27 mil eleitores em Portugal elegeu um deputado, mas no estrangeiro foram necessários 83 mil eleitores para eleger cada um dos quatro deputados que representam a emigração”, acusa a TSP, considerando que “esta disparidade é demasiado visível, demasiado injusta, e tem de ser corrigida”, pois quatro deputados “não chegam para representar condignamente estes portugueses, que cada vez mais manifestam o seu empenho em participar na construção do futuro do país, onde quer que vivam”.

A TSP – Também somos portugueses é uma Associação Cívica Internacional que promove a participação cívica e política dos portugueses no estrangeiro, e a melhoria dos serviços prestados pelo estado português.

Pode seguir a TSP aqui:

Facebook: https://www.facebook.com/tambemsomosportugueses

Instagram: https://instagram.com/tsp_votarsemfronteiras

Twitter: https://twitter.com/AssociacaoTSP