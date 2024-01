Puskas: letra de Nuno Santos trocada por bicicleta de Madruga

Um golo de pontapé de bicicleta desferido de fora de área por Guilherme Madruga, do Botafogo, conquistou esta segunda-feira o prémio Puskas, da FIFA, galardão para o qual também estava nomeado o português Nuno Santos.

O craque brasileiro atirou a contar à passagem do minuto 37 do encontro frente ao Bragantino, da Série B, com um gesto técnico de elevada categoria e que depressa correu o mundo. Hoje, aquele momento de inspiração levou-o a subir ao palco da FIFA para receber o seu Puskas.

Nesta gala The Best, realizada em Londres, esteve também o ala do Sporting que, à entrada para o certame, se tinha mostrado confiante na vitória.