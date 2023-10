PSP forma operacionais em São Tomé e Príncipe

Realizou-se, no dia 13 de outubro, no Centro Cultural Português – São Tomé e Príncipe, a cerimónia de encerramento da fase presencial do primeiro Curso de Comando e Direção Policial (CCDP) em São Tomé e Príncipe, que será concluído no dia 14 de fevereiro de 2024, após a entrega do Trabalho Individual Final, no âmbito da Cooperação Técnico-Policial com Portugal, ministrada pela Polícia Segurança Pública.

O 1.º CCDP STP 2023 conta com a participação de 26 auditores de todas as Forças e Serviços de Segurança, onde, com base no imperativo legal para ascensão na carreira e no auxílio à tomada de decisão nos cargos de Comando e Direção, desenvolvem as suas competências e pensamento crítico à volta da realidade policial e da Segurança Interna.

Na fase presencial, que teve a duração de 223 horas, foram abordadas unidades curriculares como a Ética e Deontologia Policial, Comando Operacional e Tecnologia Policial, Administração e Gestão Policial, Políticas e Estratégias de Segurança, Gestão e Liderança de Recursos Humanos e Direito Policial, além de diversas visitas de estudos.

O ato também contou com a presença dos representantes do Ministério da Defesa e Administração Interna e da embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe, e os comandantes e diretores das Forças e Serviços de Segurança.

Esta formação resulta da solicitação da PNSTP, na execução do Eixo 2 ‘Formação e capacitação’, do Plano Estratégico 2021-2026.