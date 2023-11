Psicólogos e psiquiatras de todo o mundo juntam-se em Barcelos

A cidade de Barcelos acolhe, entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro, o segundo Congresso Internacional RECOVERY Portugal 2023 subordinado ao tema “Pensar Global, Agir Local – Governação e Financiamento da Saúde Mental.”.

O encontro contará com a presença dos três presidentes da Federação Mundial da Saúde Mental (World Federation for Mental Health), e de acordo com a organização “à exceção da Oceânia, todos os continentes estarão representados neste Congresso.”

De acordo com o presidente da direção da entidade RECOVERY, Miguel Durães, refere que este evento “pode ser interpretado como um epílogo de mais de duas décadas de um trabalho incansável, marcando uma fase significativa do compromisso com a Saúde Mental que precisa, hoje, mais que nunca, da atenção de todos.” Acrescenta ainda que pretende “construir um compromisso duradouro neste campo, inspirando gerações futuras a prosseguirem esta nobre causa.”

A Academia de Psicoterapia Interpessoal (by EME Saúde), que forma profissionais de saúde mental desde 2006, é parceira institucional e recomenda a todos os profissionais de saúde e saúde mental a participação neste evento, dada a qualidade dos palestrantes, para além da oportunidade única de networking que estes eventos de valor acrescentam a cada participante.

O programa e inscrições podem ser consultados aqui: https://www.summit.recovery.pt/