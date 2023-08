Psicólogos ajudam gestores de recursos humanos a aumentar produtividade das pessoas

Introdução e o contributo da ciência do comportamento de excelência (Psicologia) para a produtividade:

A produtividade dos colaboradores é um fator essencial para o sucesso de qualquer empresa. No entanto, muitas organizações já perceberam que o aumento da produtividade não está apenas ligado aos fatores tradicionais, como processos eficientes e tecnologia avançada. A abordagem comportamental pode e deve apoiar e complementar as competências dos gestores de recursos humanos, através dos psicólogos internamente ou externamente como consultores, pois esta realidade crescente é uma ferramenta eficaz para otimizar a produtividade dos colaboradores. Dada a nossa experiência acumulada ao longo dos anos, a vantagem da consultoria externa é que, não sendo assalariado da empresa que nos contrata, podemos fazer e dizer o que é preciso para avaliar, diagnosticar e intervir em benefício dos colaboradores e o seu contributo para a produtividade global da empresa. Os serviços de consultoria comportamental com os psicólogos nas organizações, em articulação com as equipas e gestores de recursos humanos, podem influenciar positivamente a produtividade, fornecendo insights sobre o funcionamento da mente humana e promovendo ambientes de trabalho saudáveis.

Psicologia e produtividade nas empresas:

A produtividade é um elemento-chave para o sucesso de qualquer empresa, impactando diretamente na sua competitividade, lucro e crescimento. Tradicionalmente, as estratégias para aumentar a produtividade concentravam-se na optimização de processos, no investimento em tecnologia e na gestão de recursos de forma eficaz. No entanto, a complexidade do ambiente empresarial moderno num mundo VUCA (volátil, incerto, complexo e ambíguo), exige uma abordagem mais holística, que considere não apenas fatores tangíveis, mas acima de tudo, aquele que não se compra nem se vende: o factor humano. É aqui que os serviços de consultoria comportamental com psicólogos nas organizações entram em cena.

Psicologia e comportamento humano nas organizações:

Os psicólogos organizacionais possuem conhecimentos especializados na compreensão do comportamento humano nas organizações. Eles podem analisar as dinâmicas interpessoais, a motivação dos colaboradores, a comunicação eficaz e as fontes de stress que afetam a produtividade. Ao identificar esses fatores, chamados de riscos psicossociais, os psicólogos podem trabalhar com a empresa e as suas equipas de recursos humanos, para desenvolver estratégias personalizadas que melhorem o ambiente de trabalho e incentivem o engajamento/ empoderamento de responsabilidade individual/ rejeição do lugar de vítima dos colaboradores.

Psicologia e promoção de Ambientes de trabalho saudáveis:

Um ambiente de trabalho saudável é fundamental para a produtividade e o bem-estar dos colaboradores. Os psicólogos, como consultores comportamentais, podem ajudar as empresas a criar culturas organizacionais que valorizem o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, incentivem a colaboração e comunicação aberta, e forneçam suporte emocional aos funcionários. Isto, em articulação com as equipas internas de gestão de recursos humanos, levam a uma maior satisfação no trabalho, redução do absentismo e aumento da responsabilidade para realizar as tarefas que têm de ser feitas, com melhorias na motivação e redução das frustrações.

Psicologia e liderança:

Os líderes eficazes desempenham um papel crucial na produtividade da equipa. Os psicólogos podem facilitar treinos de competências em formato individual ou de grupo (com sessões de desenvolvimento pessoal, conhecidas por todos como coaching), workshops ou palestras de desenvolvimento para líderes, ajudando-os a aprimorar suas habilidades de gestão de equipas, comunicação e resolução de conflitos. Tudo ancorado em ciência acima detudo, e não apenas em experiência ou opiniões pessoais. Líderes bem treinados são capazes de inspirar e motivar seus colaboradores, resultando em um ambiente de trabalho mais produtivo e colaborativo.

Psicologia e resiliência:

O stress excessivo pode impactar negativamente a produtividade e a saúde mental dos colaboradores. Os psicólogos são os profissionais de excelência para oferecer estratégias de gestão do stress, prevenção do burnout e resiliência emocional, tanto intervindo dentro da empresa, como dando consultas de apoio clínico em consultório ou online, suportados pela empresa que apostam nos seus trabalhadores. Isso permite que estes enfrentem os desafios com maior tranquilidade, mantenham o foco nas tarefas, melhorem a comunicação e evitem o burnout. Aumentar o sentido de responsabilidade individual e separar a crítica temporária dos comportamentos que têm de ser melhorados do valor permanente das pessoas é fundamental e a arte e engenho das intervenções psicológicas cientificamente sustentadas fazem isto.

Psicologia, Feedback e Avaliação de Desempenho Construtivos:

Os psicólogos organizacionais podem auxiliar as empresas e as suas equipas de gestão de recursos humanos na implementação de sistemas de feedback e avaliação de desempenho mais eficazes. Isso inclui a promoção de feedback construtivo e individualizado, que ajuda os colaboradores a compreender as suas áreas de melhoria e definir metas realistas de desenvolvimento. Dizemos isto porque a ciência psicológica mostra que os colaboradores que recebem feedback adequado são mais propensos a ajustar o seu comportamento de acordo com as necessidades da empresa, contribuindo para um aumento geral na produtividade.

Concluindo:

O aumento da produtividade dos colaboradores é uma meta fundamental para as empresas que procuram destacar-se num mercado competitivo. Os serviços de consultoria comportamental com os psicólogos das organizações oferecem uma abordagem inovadora e eficaz para alcançar essa meta e que as empresas podem contar. Ao compreender o comportamento humano, ao promover ambientes de trabalho saudáveis, ao desenvolver habilidades de liderança, ao gerir o stress e ao fornecer feedback construtivo, os psicólogos enquanto consultores comportamentais (como é o caso da nossa equipa de consultoria comportamental da Crowe), desempenham um papel crucial de apoio aos recursos humanos nas empresas, na criação de equipas engajadas, motivadas e altamente produtivas. Portanto, investir em consultoria comportamental com psicólogos, é uma estratégia valiosa para impulsionar a produtividade e o sucesso duradouro das empresas, pois coloca a ciência do comportamento ao serviço da pessoa: a unidade essencial das empresas, sociedades e civilizações.

