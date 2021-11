PSD: Rui Rio encara vitória com responsabilidade

O líder reeleito do PSD Rui Rio disse hoje encarar a vitória com “satisfação, com orgulho, mas acima de tudo com responsabilidade” e reiterou que funciona melhor “picado” e que está “picado para ganhar as legislativas”.

“Encaro esta vitória como todas as outras, com satisfação, com orgulho, mas acima de tudo com responsabilidade”, afirmou Rui Rio, num hotel do Porto, onde acompanhou os resultados das eleições diretas.

Como fez ao longo da campanha para as diretas, dirigiu grande parte do seu discurso para o futuro.

“Eu funciono melhor quando me picam e efetivamente estou picado para ganhar as legislativas”, salientou.

Sobre possíveis acordos futuros, disse que “vai a eleições democráticas” para “ganhar” e que irá “respeitar essas eleições quer ganhe, quer perca”, esperando a mesma postura dos outros partidos.

O reeleito líder do PSD endereçou “um cumprimento especial ao doutor Paulo Rangel”, com quem, diz, falou “longamente”.

“Aqueles que votaram em mim e apoiaram a minha candidatura merecem duplo agradecimento, porque não prometi nada a ninguém”, considerou.

Agradeceu também a todos os portugueses “que não são militantes”, porque, disse, “foram determinantes para esta vitória”.

Rui Rio entrou na sala onde os militantes já o aguardavam pouco antes das 22:30, mas já desde as 21:30 se gritava vitória na sala, entre cânticos que entoavam o nome do candidato e do partido, mas também “Portugal, Portugal”.