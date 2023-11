PS: Paulo Pisco declara apoio a José Luís Carneiro

“José Luís Carneiro tem tido um percurso extraordinário de dedicação à causa pública, seja qual for o lugar que ocupa”, afirma o deputado eleito pela emigração na Europa este sábado nas redes sociais.

Horas depois de José Luís Carneiro ter apresentado a sua candidatura à liderança do PS, Paulo Pisco declara que apoia o ex-Secretário de Estado das Comunidades e atualmente Ministro da Administração Interna.

“Estou contigo. As Comunidades estão contigo. Vamos em frente!”, afirma Paulo Pisco.

O parlamentar socialista, que este fim de semana está de visita ao Luxemburgo, considera que es está a abrir “um novo tempo na vida política portuguesa. E o Partido Socialista sempre esteve à altura dos desafios, como no período que se encerra com a extraordinária liderança de António Costa.”

“Sempre próximo das pessoas, sempre preocupado com elas, sem fazer distinções, íntegro, com capacidade transformadora, pragmático, moderado, fazedor de pontes e de consensos, enorme sensibilidade social”, é como define Paulo Pisco o ministro do PS. O deputado recorda ainda que Carneiro “por onde passa deixa marca, na Câmara de Baião, como secretário de Estado das Comunidades, como Secretário-Geral Adjunto do PS, como Ministro da Administração Interna. E agora, de certeza, como Secretário-Geral do PS e futuro Primeiro-Ministro”.