Próximos craques do Benfica podem vir do Luxemburgo

O Benfica vai abrir uma escola de futebol em Hamm, no Luxemburgo, já em setembro. O projeto surge em conjunto com o Hamm Benfica, cujas instalações vão receber a futura academia.

O anúncio foi feito pelo coordenador da rede de escolas do Benfica, Miguel Reis, em declarações à Rádio Latina. O dirigente benfiquista encontra-se no Luxemburgo, na companhia do gestor de projetos das escolas encarnadas, para preparar o projeto.

Recorde-se que a ideia de criar uma escola de futebol do Benfica no Luxemburgo já era conhecida desde 2007. Esta será a 11ª academia do SLB no estrangeiro.

Para garantir que o trabalho de formação tem o selo do Benfica seguirão de Lisboa dois técnicos do clube da Luz para se fixarem em Hamm.

As inscrições estão abertas a crianças entre os três e os 16 anos, com ou sem clube. Os interessados podem contatar o Benfica Hamm via Facebook, através do telefone 621 186 583, ou deslocando-se à sede do clube.