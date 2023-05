Próximo jogo de Ronaldo na seleção pode depender do Al Nassr

Cristiano Ronaldo saiu lesionado durante a última partida que disputou ao serviço do Al Nassr e a sua presença no próximo encontro da seleção nacional pode depender do clube saudita.

De acordo com o desportivo Al Riyadh, a lesão de Ronaldo não é grave mas o cenário poderá complicar-se caso o avançado jogue já esta quarta-feira a última jornada do campeonato saudita.

O Al Nassr está já arredado da luta pelo título, conquistado pelo português Nuno Espirito Santo, e a sua classificação não sofrerá qualquer alteração, independentemente do resultado do embate frente ao Al Fateh.

Caso o clube de Ronaldo opte por deixá-lo descansar, o craque português poderá apresentar-se nas melhores condições possíveis diante da Bósnia-Herzegovina, no dia 17 de junho, em pleno Estádio da Luz.