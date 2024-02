Protestos de agricultores leva a confrontos com a polícia

Os agricultores que estão a manifestar-se em Bruxelas envolveram-se em confrontos com a polícia, depois de tratores terem derrubado a barreira de segurança junto às instituições da União Europeia (UE), onde estão reunidos os ministros.

Depois de terem atirado fardos de palha com estrume e de dois tratores terem esmagado as barreiras de segurança que separam os manifestantes dos edifícios da Comissão Europeia e do Conselho da UE, os manifestantes envolveram-se em conflitos com a polícia de intervenção.

A Chaussée D’Etterbeek, rua nas traseiras dos edifícios do Conselho da UE, está “cercada” e a polícia de intervenção está a tentar impedir o avanço dos manifestantes que atiram petardos, com o recurso a gás pimenta e canhões de água.

Às 11h55 locais (10h55 em Lisboa), os agricultores fizeram uma coluna e estão a tentar avançar.

A polícia de intervenção reforçou o disposto e chegaram mais agentes aproveitando as passagens entre as instituições europeias.

A manifestação ocorre no mesmo dia em que os ministros da Agricultura dos 27 Estados-membros estão reunidos a poucos metros dos manifestantes.