Projeto entre Portugal e Cabo Verde apontado como um exemplo de cooperação

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, defendeu que o projeto entre Portugal e Cabo Verde, de acelerador global das Nações Unidas, é um “exemplo do que deve e pode ser a cooperação Norte-Sul”.

“O acelerador Portugal-Cabo Verde é o único programa escolhido para a Cimeira Social 2025 que é um programa de cooperação Norte-sul e, portanto, também aqui um exemplo do ponto de vista da forma como podemos olhar para a mobilidade das pessoas e o investimento feito diretamente nos países de origem das qualificações”, disse à Lusa, em Nova Iorque, a ministra.

Ana Mendes Godinho participou numa sessão da Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento Social, com o intuito de “participar ativamente na construção do caminho para a Cimeira Social 2025”, que terá no investimento social um ponto-chave.

“Portugal teve aqui uma participação ativa, nomeadamente testemunhando aquele que tem sido o investimento na área social, concretamente a Cimeira Social que aconteceu durante a Presidência portuguesa da União Europeia, mas também os projetos que daí surgiram, nomeadamente a garantia para a infância, a gratuidade das creches, procurando que estes sejam cada vez mais instrumentos de foco e prioridade nas crianças como um elemento decisivo no combate à pobreza”, explicou.

Também o novo projeto entre Portugal e Cabo Verde esteve em evidência nesta passagem da ministra pelas Nações Unidas.

Cabo Verde e Portugal subscreveram no final de janeiro uma candidatura às Nações Unidas para apoiar um projeto de formação profissional orçado em quatro milhões de euros, a dois anos, para abranger 2.000 pessoas.

A iniciativa é dirigida pela ONU a ações de cooperação “para responder aos grandes desafios”, no caso, “mobilidade de trabalhadores, migrações, formação e desenvolvimento”, disse a ministra, no mês passado, na Praia.

Segundo a governante, a qualificação anunciada em dezembro vai abordar áreas “essenciais para Cabo Verde e para Portugal”, partindo da base apresentada pelo arquipélago, formando capital humano para o país, mas que também possa casar com interesses de empresas portuguesas.

Na ocasião, a ministra destacou ainda a possibilidade de haver um encontro “entre as necessidades das empresas em Portugal” e “as prioridades de Cabo Verde”.

Já em declarações à Lusa em Nova Iorque, Ana Mendes Godinho destacou tratar-se de um trabalho conjunto que procura “também ser um exemplo do ponto de vista do que podem ser as relações Norte-Sul”, nomeadamente nos temas das migrações, cooperação e do investimento nas qualificações dos recursos humanos.

Em Nova Iorque, a ministra manterá ainda reuniões com agências das Nações Unidas, incluindo a Organização Internacional do Trabalho, que coordenará a iniciativa.

“Também estaremos aqui com a Organização Internacional do Trabalho para a definir o caminho na construção do acelerador Portugal-Cabo Verde para as qualificações na área da formação e, mais uma vez repito, como um exemplo do que deve ser e que pode ser a cooperação Norte-Sul”, reforçou.