Programa Regressar parte ao encontro dos portugueses em Nova Iorque

Newark e Nova Iorque, nos EUA, vão receber uma série de sessões de esclarecimento relacionadas com o Programa Regressar já a partir deste sábado, dia 10 de fevereiro.

A primeira sessão decorre pelas 13h00 no Centro Romeu Cascaes Portuguese American Council e a segunda, no mesmo dia mas às 19h00, no Portuguese Instructive Social.

No dia 11 de fevereiro estão igualmente marcadas sessões em dose dupla. Uma às 12h00 no Poruguese Sporting Club e outra no Portuguese American Community Center.

No dia 12, haverá uma visita a vários empresários lusos de Newark e no dia 13, pelas 15h00, nova sessão terá lugar, mas desta vez na East High School.

O dia 15 é o derradeiro deste périplo e também o mais preenchido. Pelas 13h00 há sessão no Science Park High School, às 16h00 no consulado-geral de Portugal em Newark e pelas 18h30 no Sport Club Português.

O Programa Regressar tem por objetivo apoiar os emigrantes, bem como os seus descendentes e outros familiares, de modo a que tenham melhores condições para voltar a Portugal e para aproveitar as oportunidades que hoje existem no nosso país.

O Programa Regressar envolve todas as áreas governativas e inclui medidas concretas como um regime fiscal mais favorável para quem regressa, um apoio financeiro para os emigrantes ou familiares de emigrantes que venham trabalhar para Portugal e uma linha de crédito para apoiar o investimento empresarial e a criação de novos negócios em território nacional, entre outras.