Professores portugueses no estrangeiro vão explicar 25 de Abril pelo cinema

No próximo dia 7 de março, entre as 18:00 e as 21:00 (hora de Portugal), vai realizar-se uma Ação de Curta Duração online intitulada “Cinema, Resistência e Liberdade”.

Trata-se de uma formação inserida na série de ACD’s do Plano Nacional de Cinema, que visam aprofundar a relação do cinema com as grandes Áreas de Competências constantes no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e, neste caso em particular, no quadro da Programação PNC – 25 Filmes 25 de Abril, a ACD tem como principal objetivo trabalhar com os professores o filme “48”, de Susana de Sousa Dias, com vista a introduzir esta obra cinematográfica em contextos e/ou projetos pedagógicos de trabalho com os alunos.

Nesta ação de formação, serão apresentadas diferentes programações cinematográficas no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e será projetado o filme “48”, de Susana de Sousa Dias. Entre os convidados desta ação estão Susana de Sousa Dias (realizadora), Raquel Schefer (Professora, Investigadora e autora do dossiê pedagógico sobre o filme – em confirmação), Clemente Alves (ex-preso político) e a moderação a cargo de Sérgio Dias Branco (Professor e Investigador).

Esta ação é promovida pelo PNC com o apoio do CFAE Calvet de Magalhães e os professores do EPE são motivados para participarem.