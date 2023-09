Professora portuguesa preside a grupo internacional de universidades

A professora Carla Martins, da Escola de Psicologia da Universidade do Minho, é a nova presidente do Grupo Compostela de Universidades. A tomada de posse decorreu em Sevilha (Espanha), durante a 29ª assembleia-geral desta entidade, que juntou mais de 60 universidades de todo o mundo.

“Encaro este desafio com muita honra e orgulho. Queremos reafirmar a importância do ensino superior no desenvolvimento da nossa sociedade e o seu contributo na divulgação do património cultural e dos valores universais comuns”, refere Carla Martins, que é a primeira pessoa da UMinho no cargo e tem o mandato até 2027.

Carla Martins nasceu no Porto há 52 anos e doutorou-se em Psicologia pela Universidade de Reading (Inglaterra). Na UMinho, foi pró-reitora para a Internacionalização (2014-21) e é atualmente professora auxiliar da Escola de Psicologia e membro do Centro de Investigação em Psicologia (CIPsi). Coordenou diversos projetos científicas, publicou dezenas de artigos e capítulos e tem participado em conferências em vários pontos do mundo.

O Grupo Compostela de Universidades nasceu em 1994 com o objetivo de promover a cooperação interuniversitária. Agrega instituições sócias e parceiras do Brasil, El Salvador, EUA, México, Perú, Panamá, República Dominicana, Alemanha, Bielorrússia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, França, Geórgia, Grécia, Hungria, Itália, Malta, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Sérvia, Suécia e Suíça. A UMinho é cofundadora do Grupo e já acolheu a assembleia-geral anual em 2011 e 2020. O site oficial é gcompostela.org.