Professor português preside pela terceira vez a conferência europeia de finanças

Manuel Rocha Armada, professor catedrático jubilado da Escola de Economia e Gestão e emérito da Universidade do Minho, irá pela 3ª vez copresidir a mais importante conferência europeia de finanças, a European Financial Management Association 2024 Annual Meeting.

A conferência terá lugar no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), em Lisboa, de 26 a 29 de junho de 2024.

O ‘keynote speaker’ da conferência irá ser o Professor Robert F. Stambaugh da The Wharton School, da University of Pennsylvania. A European Financial Management Association (EFMA) foi fundada em 1991 pelo Professor John Doukas com o objetivo de incentivar a investigação e divulgar conhecimentos sobre a tomada de decisões financeiras em todas as áreas financeiras relacionadas com as empresas europeias, as instituições financeiras e os mercados de capitais.

Para atingir o seu objetivo, a Associação Europeia de Gestão Financeira disponibiliza aos seus membros uma revista de referência, a European Financial Management, e organiza reuniões anuais nas quais os membros trocam ideias, apresentam e discutem a sua investigação.

O professor Manuel Rocha Armada vai ainda ser orador convidado numa Conferência sobre Contabilidade e Finanças, a ter lugar na Universidade Federal de Uberlândia, no estado de Minas Gerais, no Brasil, entre 18 e 20 de outubro. O tema apresentado na Conferência pelo Professor Doutor Rocha Armada vai ser “Reflexões sobre desafios e horizontes emergentes em Contabilidade e Finanças” e foi apresentado como palestrante com grande entusiasmo pela Universidade Federal de Uberlândia. O principal objetivo da Conferência é preparar para o futuro da profissão na área da Contabilidade e Finanças, explorando as tendências disruptivas e os caminhos promissores, proporcionando uma possibilidade aos participantes de se conectarem com ideias transformadoras.

O mesmo professor, participou no dia 12 setembro de 2023 como moderador no “International Virtual Research Seminars in Finance Series”, com o tema “Gambling for redemption or ripoff, and the impact of superpriority”, organizado pelo The Finance Research Consortium (IFRC) e pela Financial Management Association International (FMA). Os seminários com lugar na plataforma Zoom foram palestrados pelo professor Philip Dybvig, distinguido pelo Prémio Nobel de Economia em 2022 e contaram com universidades internacionais, entre as quais a Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho.