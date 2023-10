Professor da UMinho coordenou livro europeu sobre regiões esquecidas

A Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho (EEG), em Braga, recebe a 16 de outubro, às 17h00, a apresentação dos livros “European Regional Policy and Development Forgotten Regions and Spaces” e “Regional Development and Forgotten Spaces Global Policy Experiences and Implications“, coordenados pelos professores Paulo Reis Mourão, da EEG-UMinho, Carmela Sanchez e Bruno Varela, da Universidade de Santiago de Compostela (USC).

A sessão pode ser acompanhada online e conta com as intervenções da presidente da EEG, Cláudia Simões, do diretor da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da USC, Xoan Doldan, além dos professores Pazos Vidal, Cadima Ribeiro e dos coordenadores das duas obras. Editadas pela Routledge, estas publicações examinam bons e maus exemplos de desenvolvimento regional e políticas relacionadas a lugares esquecidos de diferentes realidades geográficas, institucionais e socioculturais.

A diversidade de estudos de caso, abordagens e métodos de discussão destaca em particular regiões que conseguiram ultrapassar fases negativas do ciclo económico e demográfico. Os autores exploram igualmente abordagens teóricas, como econometria espacial, redes sociais, análise de conteúdo e meios de planeamento regional. Os volumes visam um público interdisciplinar, nomeadamente académicos, políticos e gestores.

Neste âmbito, Paulo Reis Mourão publicou também o livro “A economia do esquecimento: rasgando o estreito de Magalhães”, pela UMinho Editora. Nascido em Vila Real, é professor do Departamento de Economia e membro do Núcleo de Investigação em Políticas Económicas e Empresariais (NIPE) da UMinho, tendo vários prémios e publicações sobre finanças públicas, economia social e economia do desporto, entre outras.