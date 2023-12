Produtores de Alvarinho querem “demarcar-se” dos vinhos verdes

Ao ser eleita presidente da APA (Associação de Produtores de Monção e Melgaço), Joana Santiago, faz história ao ser a primeira mulher eleita e a assumir a presidência da Associação juntamente com Sara Covas e Paulo Cerdeira.

Considerada pelos seus pares como “uma mulher de causas e de forte carisma”, partilha uma visão comum aos dois ex-presidentes Anselmo Mendes e Miguel Queimado que se associam a esta nova direção, respetivamente, encabeçando a Presidência do Conselho Fiscal e Presidência da Assembleia Geral.

Unidos por um território têm com o objetivo comum, entre outros, promover a criação de uma DO (denominação de origem) Monção e Melgaço, dentro da grande Região Demarcada dos Vinhos Verdes, tal como acontece em regiões de referência mundial, como Bordéus e Borgonha.

Pelos dados da APA, em 2023 e até ao final do mês de outubro, a sub-região de Monção e Melgaço produziu cerca de 6.430.000 litros de vinho certificado como Monção & Melgaço, representando mais de 70% do vinho certificado na Região dos Vinhos Verdes com Indicação de Sub-Região. É, desta forma, claro para Joana Santiago, “o valor, reconhecimento e importância que o território reveste para os produtores de Monção e Melgaço, os quais privilegiam e fazem questão da aposição do nome do seu território nos vinhos produzidos e comercializados”.

Recorde-se que esta Sub-Região, como afirmação do seu território, da autenticidade, origem e qualidade dos seus vinhos tem um selo de certificação exclusivo _ Monção e Melgaço desde o ano de 2017. Este selo afirma um segmento de maior valorização na Região Demarcada dos Vinhos Verdes e assegura um posicionamento Premium nos mercados externos.

O dia da Sub-Região celebra-se no dia 7 de junho