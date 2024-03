Portuguesa que morreu nos Estados Unidos era produtora de cinema

Matilde Moncada Ramos Pinto foi uma das vítimas mortais de um acidente, juntamente com o seu marido, em São Francisco, nos Estados Unidos.

Desde cedo apaixonada pela representação, Matilde Ramos Pinto mudou-se para Londres aos 18 anos para estudar teatro. Deu os seus primeiros passos como actriz de cinema nas curtas-metragens “Mama’s Purse” (2009) e “Found” (2011). Trabalhou em “Night Train to Lisbon” (2013), de Bille August, como assistente pessoal de Jeremy Irons.

Em 2015, Matilde Ramos Pinto foi produtora do filme “Dare to be Wild” de Vivienne De Courcy, e em 2016 voltou a trabalhar como atriz na curta-metragem “A Short Film About Hats”.

Durante cinco anos, foi representante de realizadores para as produtoras de publicidade Black Dog e RSA Films, esta última fundada pelos realizadores Tony e Ridley Scott.

Desde 2022, Matilde Ramos Pinto vivia nos Estados Unidos, tendo assumido o cargo de diretora executiva da sede americana da RSA Films.

“É com profunda consternação que recebemos a notícia da morte da produtora Matilde Ramos Pinto aos 38 anos”, declarou nas redes sociais a Academia Portuguesa de Cinema, deixando à sua família, a todos os amigos e colegas, sentidas condolências.