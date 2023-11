Portugueses que lutaram na frente belga não estão esquecidos

No passado domingo, 12 de novembro, pelo sexto ano consecutivo e sob a iniciativa do cônsul Honorário de Portugal em Gent, Bruno JoosdeterBeerst, em colaboração com a Nsb-Fnc, foram homenageados os soldados portugueses que marcharam e lutaram na frente belga durante a I Guerra Mundial.

“Um evento simbólico que contou com a participação de representantes militares e civis belgas e portugueses, conferindo-lhe um carácter solene e digno”, escreve-se numa publicação da autoria da embaixada de Portugal em Bruxelas.

Nos vários discursos evocativos foi recordada a importância do dever de memória, mas também a responsabilidade de todos e cada um de de lutar pela paz e pelo respeito do Estado de Direito e as liberdades fundamentais.