Portugueses estreiam concerto em Londres

O compositor Luís Tinoco e o acordeonista João Barradas vão apresentar em Londres, numa estreia internacional exclusiva, no dia 13 de Março, o Concerto para Acordeão e Orquestra.

O concerto vai acontecer no Battersea Arts Centre e vai contar com a participação da London Philharmonic Orchestra, e com o maestro Edward Gardner.

Segundo Luís Tinoco, “o concerto é escrito em resposta a uma encomenda conjunta do Centro Cultural de Belém e da Casa da Música, está dividido em dois andamentos, cada um com aproximadamente dez minutos de duração”.

“No primeiro, de carácter calmo e meditativo, são apresentadas cores variadas e registos característicos do instrumento solista, em diálogo com a orquestra numa sequência de eventos que exploram tanto momentos íntimos e camarísticos como texturas orquestrais densas, de maior intensidade”, explica Luís Tinoco.

“Segue-se uma transição/coda que abre o segundo andamento, introduzindo motivos e gestos que dão origem a uma música enérgica e pulsante que desafia o solista a revelar o seu virtuosismo, expressividade e, também, resistência física”, refere a mesma fonte.

Este concerto procura dar resposta à curiosidade de Luís Tinoco pelas suas potencialidades muito particulares do acordeão e, simultaneamente, oferecendo-lhe a oportunidade de escrever para um músico que tanto admira e que considera ter qualidades extraordinárias.

No dia 4 de Outubro, João Barradas sobe ao palco da Casa da Música, para, desta feita, encerrar a digressão culminando com a gravação que mais tarde irá ser editada em disco, num concerto com a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, sob a direção da maestrina Joana Carneiro.