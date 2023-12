Portugueses e galegos organizam-se e desenvolvem-se a Norte

Um consórcio de 10 entidades do Norte de Portugal e da Galiza tem até 2025 para aplicar 2,1 milhões de euros no desenvolvimento de tecnologia ligada ao uso de hidrogénio verde na mobilidade sustentável, foi hoje divulgado.

Na apresentação do projeto realizada em Porriño, Vigo, o diretor geral do Centro Tecnológico Automóvel da Galiza explicou que o objetivo é produzir e partilhar tecnologia e conhecimento, numa cooperação público-privada que pretende colocar a eurorregião Norte de Portugal – Galiza na dianteira do “comboio da inovação” da mobilidade sustentável com base no hidrogénio verde.

O diretor do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) Galiza – Norte de Portugal (GNP), Nuno Almeida, observou que a iniciativa tem por base a cooperação já existente entre as duas regiões, quanto ao setor automóvel, bem como o facto de esta indústria ser “um dos pilares” da eurorregião, tanto em termos de “volume de negócios como de emprego qualificado”.

“Queremos encontrar, até 2025, resposta a este desafio europeu da descarbonização”, acrescentou.

O projeto, financiado pelo Programa Operativo de Cooperação Transfronteiriça entre Espanha e Portugal (POCTEC), designa-se HI_MOV – Corredor Tecnológico Transfronteiriço para a Mobilidade com Hidrogénio Renovável”.

Entre as entidades parceiras estão o Centro Tecnológico Automóvel da Galiza (CTAG), as universidades do Porto, do Minho e de Santiago de Compostela, centros tecnológicos das duas regiões, a Xunta de Galicia e o AECT-GNP.

Numa nota de imprensa, o consórcio esclarece estar em causa a “análise do potencial do hidrogénio renovável como vetor de mobilidade no eixo Galiza-Norte de Portugal, melhorando a formação e o posicionamento tecnológico das entidades da rurorregião na indústria emergente”.

Por outro lado, pretende encontrar-se “soluções tecnológicas e demonstrar a viabilidade da sua utilização no espaço transfronteiriço através de testes-piloto”.

O projeto terá quatro áreas de trabalho principais para desenvolver os seus objetivos, desde logo um Observatório Tecnológico para analisar o potencial do hidrogénio renovável como vetor de mobilidade e modelar a rede de hidrogénio no eixo Galiza-Norte de Portugal.

Por outro lado, pretende-se o “fortalecimento do Ecossistema e Formação para criar uma rede de conhecimento e posicionamento tecnológico das entidades da eurorregião”, a par do “desenvolvimento de soluções tecnológicas nas áreas de armazenamento, distribuição e utilização em mobilidade”.

A par disso são esperados projetos “para demonstrar a viabilidade de tecnologias de fornecimento, distribuição e logística com hidrogénio no espaço transfronteiriço”.