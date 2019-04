Portugueses do Canadá homenagearam Ana Bailão

A vice-presidente da câmara de Toronto, Ana Bailão, foi homenageada no sábado pelo Clube Português de Mississauga, no Canadá, com o Prémio Espírito Comunitário “pelo seu contributo em prol da comunidade”.

“Escolhemos pela primeira vez uma mulher, Ana Bailão, pelo seu trabalho e contributo para a comunidade”, disse à agência Lusa Tony de Sousa, presidente do Clube Português de Mississauga (PCCM, sigla inglês).

Ana Bailão, vice-presidente da Câmara Municipal de Toronto, vereadora do bairro 9 e presidente da Comissão Municipal de Habitação e de Planeamento Influente, considerou que esta homenagem reconhece as causas em que esteve envolvida e mostrou-se satisfeita por a sua história ser usada como “como exemplo”.

“Sinto-me lisonjeada e honrada, mas também sinto o peso da responsabilidade deste reconhecimento”, sublinhou.

“As pessoas estão a olhar para nós como um exemplo, principalmente os jovens”, afirmou, acrescentando que o seu objetivo é “conseguir suscitar a curiosidade e a motivação” dos mais novos para as pessoas “se envolverem comunitariamente e civicamente na comunidade, na cidade e no país”.

A autarca, que nasceu em Alenquer, distrito de Lisboa, e vive no Canadá desde os 15 anos, sublinhou a necessidade “de envolver cada vez mais os jovens dentro da comunidade”, mas reconheceu que, para que tal aconteça, têm de ser mais ouvidos e tem de “se deixar evoluir a comunidade”, porque as comunidades “não são estáticas”.

O presidente da Câmara Municipal de Toronto, John Tory, também presente no evento, disse que Ana Bailão “é um bom exemplo da integração da comunidade portuguesa na sociedade canadiana”.

“Em todas as áreas da vida, cultural, social, económica, encontramos o contributo dos portugueses. Tive o prazer de ir a Portugal pela primeira vez, há uns meses, e testemunhei as pessoas amáveis que são, e porque temos tanta sorte de tê-los na nossa cidade”, contou.

“Muito obrigado a todos os portugueses pelo contributo nas várias áreas da vida e, por favor, continuem a enviar-nos pessoas maravilhosas como a Ana Bailão porque estão a fazer esta cidade melhor”, afirmou.

Ana Bailão já esteve envolvida em diversas associações, fundou a Luso-Can Tuna e foi diretora da Aliança de Clubes e Associações Portugueses do Ontário (ACAPO). Foi ainda presidente da Federação de Empresários e Profissionais Luso-Canadianos, após ter passado também pelo setor privado (banca, cuidados de saúde, marketing em relações comunitárias). É vice-presidente da autarquia canadiana desde 2017.