Portugueses batem recordes na Roménia

A nadadora Camila Rebelo, em 200 metros costas, e a estafeta masculina de 50 metros estilos bateram, esta quarta-feira, os recordes portugueses das respetivas provas, assegurando a qualificação para as meias-finais e final dos Europeus de piscina curta.

Mariana Cunha, em 200 metros mariposa, também se qualificou para as meias-finais, que se disputam ainda esta quarta-feira, tal como a final da estafeta, no segundo dia da competição, a decorrer em Otopeni, na Roménia, até domingo.

A estafeta masculina, composta por João Costa, Gabriel Lopes, Diogo Ribeiro e Miguel Nascimento, pode mesmo sonhar com a conquista de uma medalha em 50 metros estilos, uma vez que alcançou o quarto melhor tempo entre as 16 seleções presentes, com 1.34,99 minutos, novo máximo de Portugal.

Camila Rebelo também voltará a entrar na piscina com boas perspetivas de lutar pela presença na final, uma vez que obteve a 10.ª melhor marca das eliminatórias, entre 26 atletas, com o tempo de 2.06,79 minutos, melhorando o recorde nacional, de 2.07,58, que já lhe pertencia.

Mariana Cunha obteve o 14.º registo dos 200 metros mariposa, entre 21 participantes, ao nadar a distância em 2.10,66 minutos, mas não conseguiu repetir a proeza 30 minutos depois, na prova de 100 metros estilos, ao terminar no 19.º lugar, com 1.01,61 minutos.

Nas eliminatórias de 50 metros livres, Miguel Nascimento falhou o apuramento para a fase seguinte, ao terminar com o 28.º melhor tempo, de 21,97 segundos, entre 57 nadadores inscritos.