Portuguesa Zita Martins lidera grupo na Agência Espacial Europeia

A astrobióloga Zita Martins vai presidir a partir de janeiro ao grupo de trabalho da Agência Espacial Europeia (ESA) para o aconselhamento sobre ciência e exploração do Sistema Solar.

Em comunicado, o Instituto Superior Técnico (IST), em Lisboa, assinala que é a primeira vez que um português lidera o Grupo de Trabalho de Exploração do Sistema Solar (Solar System Exploration Working Group).

Zita Martins, professora no IST, vai ocupar o cargo até 2026, ao mesmo tempo que fará parte do Comité Consultivo de Ciência Espacial (Space Science Advisory Committee) da ESA.

A cientista já está envolvida nas missões da ESA que vão observar as atmosferas de 1.000 planetas extrassolares (Ariel) e recolher informação sobre um cometa que nunca se aproximou do Sol (Comet Interceptor), ambas com lançamento previsto para 2029.