Portuguesa radicada em Paris vê as suas obras expostas em Amarante

A exposição “Isabel Meyrelles: Qual de nós os fantasmas” vai ser inaugurada no dia 23 de junho, às 18h00, no Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso (MMASC). O título da exposição tem por base um poema da escultora e poetisa radicada em Paris.

Com curadoria de Marlene Oliveira e resultado da parceria com a Fundação Cupertino de Miranda, a exposição é composta por 49 esculturas, que podem ser visitadas até ao dia 27 de agosto no MMASC.

Isabel Meyrelles é natural de Matosinhos, aos 93 anos continua a trabalhar e a “encantar-se com as palavras, o barro, as fadas e os elfos”, lê-se num comunicado da Câmara Municipal de Amarante.

“Associada ao movimento surrealista, Isabel Meyrelles privou com Mário Cesariny, Cruzeiro Seixas e Alexandre O’Neill, estudou escultura com Américo Gomes e António Duarte”, acrescenta a mesma fonte.

Foi em 1950 que se mudou para Paris, onde estudou na Escola Nacional Superior de Belas Artes e na Universidade Paris-Sorbonne. No ano de 2009, a escultora e poetisa foi condecorada pelo Presidente da República com o grau de comendadora da Ordem Militar de Sant’Iago de Espada.