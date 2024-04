Português recebe bolsa de investigação na ordem de milhões

O investigador Pedro Camanho, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, recebeu esta quinta-feira uma bolsa de 3,5 milhões de euros do Conselho Europeu de Investigação (ERC, na sigla inglesa) para desenvolver polímeros não convencionais.

Pedro Camanho é o único investigador a trabalhar em Portugal a receber a bolsa, segundo a lista divulgada esta quinta-feira pelo ERC, que inclui 255 investigadores na Europa que irão receber ‘Advanced Grants’ 2023, bolsas para investigadores seniores, com um historial comprovado de realizações significativas, segundo informação da instituição, num total de quase 652 milhões de euros.

O projeto, que será desenvolvido nos próximos cinco anos no Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Industrial, visa desenvolver novos materiais que reduzam o peso dos aviões.

“Tem como ambição, entre outros aspetos, impactar a descarbonização do setor aeroespacial, através da criação de conhecimento que levará à descoberta de novos materiais compósitos não convencionais”, diz a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) em comunicado sobre a atribuição do financiamento.

Segundo a FCT, entre os investigadores que receberam estas ‘Advanced Grants’ há mais dois portugueses, que trabalham em instituições fora de Portugal.

Nuno Maulide, da Universidade de Viena, recebeu uma bolsa de 2,75 milhões de euros com o projeto C-HANCE – “CarbonHydrogen bond activation via a new charge control approach” e Paula Mendes, da Universidade de Birmingham, com o projeto GLYCANREAD – “New frontiers in glycan recognition and detection”.

A Fundação destaca que, com a bolsa atribuída a Pedro Camanho, Portugal atinge a marca dos 88,5 milhões de euros de financiamento do ERC desde 2021.