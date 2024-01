Português leva avião a aterrar de emergência

Um português, na casa dos 50 anos, levou o piloto da Ryanair, na passada sexta-feira, a fazer uma aterragem de emergência em Vigo. Esta manobra deveu-se ao “comportamento violento” do passageiro.

De acordo com as informações do La Voz de Galicia, “testemunhas oculares do voo indicaram que o português manteve uma atitude violenta desde o início da viagem, sendo notório que consumiu álcool em abundância”. Acrescentaram que “o indivíduo bateu nos assentos e intimidou os passageiros que embarcavam em Londres Stansted”.

Sobre o caso sabe-se ainda que o português, natural de Setúbal, foi presente a um juíz e libertado sob caução. Agora cabe ao tribunal responsável pelo caso decidir se o homem cometeu um crime de agressão à autoridade ou apensas de resistência, uma vez que se recusava a sair do voo, que tinha Lisboa como destino.

A mesma fonte sublinha que ainda pode haver a possibilidade de a Ryanair reclamar uma indemnização pelos custos associados à aterragem não programada em Vigo.