Português da diáspora apresenta ideia inovadora ao mundo do futebol

O Luso recebeu no passado fim de semana um seminário sobre inteligência artificial no futebol, promovido pela Globall Football e pela BE YOU.

A Globall Football é uma empresa acreditada pela Football Association, em Inglaterra, e que providencia diversos serviços entre os quais intermediação e consultadoria em todo o espetro do mundo do futebol.

O CEO da Globall Football, o português do Luxemburgo Fernando Mendes, esteve presente na sessão de formação e debate realizada no Grande Hotel de Luso, e centrada na tecnologia no futebol.

Esta foi uma oportunidade para a Globall Football apresentar o seu mais recente projeto. Trata-se de uma plataforma que junta agentes, treinadores, clubes, jogadores, facilitadores de negócio, advogados, diretores desportivos, e serviços de concierge de forma a providenciar de forma eficiente uma série de serviços no mundo do futebol.

O diretor da Globall Football, Nuno Barroso, ofereceu aos presentes uma vasta explicação das componentes mais inovadoras do funcionamento desta plataforma. A ideia de negócio inclui a utilização de cripto moedas e tokens de forma a que os utilizadores possam ter uma carteira digital para gerirem as suas transações, com a segurança garantida pelo sistema de blockchain.

Entre os vários intervenientes no seminário esteve o antigo árbitro Duarte Gomes, que falou sobre as questões relacionadas com a introdução do VAR no futebol português. O BOM DIA teve oportunidade de colocar algumas perguntas a Duarte Gomes, como pode ver no vídeo abaixo: