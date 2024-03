Portugal tem a terceira seleção mais valiosa do mundo

Neste momento só há duas seleções no mundo cujo valor de mercado total dos seus jogadores suplanta os números lusos. Tratam-se de, respetivamente, Inglaterra e França, segundo a plataforma estatística especializada Transfermarkt.

1 056. Este é o número que representa o valor, em milhões de euros, de toda a seleção portuguesa, tendo em conta as últimas convocatórias de Roberto Martínez.

Em primeiro lugar no pódio está a Inglaterra, com um conjunto de jogadores a “valer” 1 410 milhões, e em segundo encontra-se França, com 1 220 milhões.

Depois do top3, o Transfermarkt colocou ainda Brasil (927 milhões), Espanha (86 milhões), Itália (757 milhões), Argentina (722 milhões), Países Baixos (637 milhões), Alemanha (628 milhões) e Bélgica (536 milhões).

Confira, por ordem ascendente, o valor de mercado dos jogadores atualmente selecionados por Martínez: